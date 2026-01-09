«Никакой реальной власти»: в США сделали заявление о судьбе Зеленского Аналитик Макговерн: у нового украинского президента не будет реальной власти

Президента Украины Владимира Зеленского уже можно сбрасывать со счетов, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. По его словам, что в скором времени Украину возглавит новый лидер, однако и он вряд ли будет обладать реальной властью.

Мы будем иметь дело с тем, кто всплывет наверх, или с тем, кого поставят MI-6 и ЦРУ. Но в любом случае у него не будет никакой реальной власти, — отметил он.

При этом Макговерн выразил мнение, что новый глава Украины окажется, по сути, в безнадежной ситуации, поскольку ВСУ в плачевном положении, а денег для укрепления обороны у Киева не предвидится.

Ранее политолог Юрий Светов рассудил, что Владимир Зеленский окажется в тюрьме, получит убежище за границей или просто исчезнет. Так он прокомментировал начавшуюся в американских СМИ кампанию по обвинению украинского лидера в коррупции.

До этого сын президента США Дональд Трамп — младший допустил, что его отец может отказаться от поддержки Украины, сославшись на проблему коррупции в этой стране. На Дохийском форуме он также раскритиковал Зеленского, заявив, что из-за конфликта тот «стал почти божеством» для левых сил, которые игнорируют недостатки его администрации.