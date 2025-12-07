Сын Трампа заявил, что его отец может отвернуться от Украины

Бизнесмен Дональд Трамп — младший допустил, что его отец, действующий президент США, может отказаться от поддержки Украины, сославшись на проблему коррупции в этой стране. На Дохийском форуме он также раскритиковал украинского главу Владимира Зеленского, заявив, что из-за конфликта тот «стал почти божеством» для левых сил, которые игнорируют недостатки его администрации, передает Politico.

Я думаю, что он может это сделать, — ответил он на вопрос, способен ли его отец отвернуться от Киева.

Ранее Трамп-младший выразил несогласие с критикой, направленной в адрес специального посланника президента США Стива Уиткоффа. По его мнению, многие, кто критикует дипломата, стремятся помешать процессу мирного урегулирования украинского конфликта.

До этого кандидат исторических наук Михаил Алхименков заявил, что старший сын американского президента может в теории стать главой Соединенных Штатов и рассматривается как один из его вероятных наследников. По его словам, Трамп-младший проявляет активность в политических вопросах.