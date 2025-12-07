ТИЭФ'25
Старшему сыну Трампа предрекли пост президента США

Политолог Алхименков заявил, что старший сын Трампа может стать президентом США

Дональд Трамп — младший Дональд Трамп — младший Фото: Kyle Mazza/IMAGO/Global Look Press
Старший сын американского президента Дональд Трамп — младший может в теории стать главой США и рассматривается как один из его вероятных наследников, заявил кандидат исторических наук Михаил Алхименков. По его словам, которые приводит Lenta.ru, он проявляет активность в политических вопросах.

В первую очередь — это Дональд Трамп — младший. Он активен в общественно-политических вопросах. Поэтому если он пожелает, то сможет войти в большую политику, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подход к России администрации Трампа контрастирует с подходом 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной в вопросах, связанных со стратегической стабильностью.

До этого сообщалось, что новая Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.

