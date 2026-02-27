Врач рассказала, почему весной проще начинать худеть

Весна — подходящее время, чтобы запустить процесс похудения, заявила NEWS.ru врач-кардиолог, липидолог, руководитель направления интегративной медицины сети клиник «Будь Здоров» Татьяна Маклакова. Она пояснила, что в марте и апреле ускоряется обмен веществ после «энергосберегающего» зимнего режима. Кроме того, увеличивается световой день, и организм получает больше витамина D, который напрямую влияет на синтез «гормона сытости» лептина.

Многие думают, что начинать худеть надо было в январе, но с медицинской точки зрения весна — идеальное время для старта, — объяснила Татьяна Маклакова.

При этом она добавила, что худеть нужно не к лету, а в долгосрочной перспективе. Резкий сброс веса за месяц до отпуска — это колоссальный стресс для сердечно-сосудистой системы, пояснила эксперт. Если начинать худеть в начале весны, то к июню можно войти в плавный здоровый ритм, заверила медик.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан рассказал, что хронический стресс мешает похудеть даже при нормальном питании. По его словам, организм начинает запасать жир «на всякий случай».