Семенович озвучила внушительный вес своей груди

14 февраля 2026 в 21:06

Семенович заявила, что ее грудь весит 10 килограммов

Анна Семенович Анна Семенович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская певица Анна Семенович заявила в кулуарах ежегодного проекта «Праздник для всех влюбленных» в Государственном Кремлевском дворце, что при весе около 70 килограммов ее грудь тянет на 10 килограммов, напомнив об особенности своей фигуры. Так она прокомментировала появление в Сети видео, в котором якобы запечатлена «располневшей», передает корреспондент NEWS.ru.

Женщина, которая на этом видео, она явно весит за 100 килограммов. Я вешу около 70 [килограммов], вы знаете. Но еще 10 килограммов весит моя грудь. Давайте не будем забывать, что у меня есть особенности в моей фигуре. Десятка у меня вот здесь твердая. 10 килограммов, я имею в виду, — сказала Семенович.

Ранее Семенович заявила, что распространяемое в Сети видео с ее фигурой является фейком, и сравнила саму себя после просмотра с «куском мяса». По словам артистки, недоброжелатели с помощью редактора специально пририсовали ей живот и расширили кадры, но это лишь подтверждает ее популярность. Семенович также поблагодарила поклонников, вступившихся за нее в интернете.

