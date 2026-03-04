«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном Семенович заявила, что ее возлюбленный Денис Шреер развелся с женой

Певица Анна Семенович заявила, что ее возлюбленный Денис Шреер развелся с женой. По словам знаменитости, которые передает Starhit, это произошло около полугода назад. Артистка также опровергли слухи о долгах избранника.

Он теперь свободный парень. Про долги пишет странный блогер, который ненавидит нас. Не знаю, по какой причине. Никаких долгов нет, — сказала Семенович.

Ранее певица рассказала, что похудела на семь килограммов. Артистка сравнила себя с Дюймовочкой и призналась, что отлично себя чувствует.

До этого на церемонии FASHION PEOPLE AWARDS 2025 Семенович заявила, что сразу же занялась бы сексом, если бы оказалась в мужском теле. После этих слов певица громко рассмеялась. Журналисты, которые задали Семенович скандальный вопрос, присоединились к ее эмоциям.

До этого на фестивале «Удачные песни» в Москве артистка поделилась мнение, что заслуженно получила медаль «За труды в культуре и искусстве». Певица напомнила о своем 12-летнем социальном проекте «Дембельский альбом» на «Русском радио», а также о выступлениях в зоне СВО.