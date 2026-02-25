Психолог объяснил, когда паре необходима помощь специалиста

Парам необходима помощь специалиста, если оба или один партнер начинают чувствовать одиночество, рассказал «Радио 1» практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов. Он отметил, что кризисы в отношениях являются нормой.

Каждый брак проходит через испытания, и важно не только сохранять любовь, но и развивать ее на протяжении всей совместной жизни. Вообще, испытывать раздражение или недовольство в долгосрочных отношениях — это нормально, — рассказал Шамсутдинов.

Психолог подчеркнул, что кризисы не всегда свидетельствуют о конце любви или отношений. По его словам, это сигнал о том, что партнерам необходимо обратить больше внимания на чувства и потребности друг друга.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что привычка проводить все время с партнером грозит созависимостью. Специалист подчеркнул, что важно обращать внимание, когда один из пары не может находится без другого.