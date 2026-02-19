Психолог ответил, чем грозит привычка постоянно проводить время с партнером

Зимняя Олимпиада — 2026
Психолог Самбурский: привычка всегда быть с партнером грозит созависимостью

Привычка проводить все время с партнером грозит созависимостью, предупредил психолог Станислав Самбурский. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что важно обращать внимание, когда один из пары не может находится без другого. По его словам, речь идет не о количестве времени вместе.

Что такое созависимость? Это не про количество времени вместе, а про невозможность быть одному. Если жена пошла к подругам, а партнер чувствует тревогу — это созависимость. Если один хочет побыть наедине с собой, а партнер обижается — та же проблема, — пояснил специалист.

По его словам, готовность быть вместе 24 часа в сутки ежедневно грозит потерей индивидуальности. Когда пара устоялась и отношения развиваются по нормальному пути, желания все делать вместе не возникает, уверен психолог.

Психолог Евгений Идзиковский ранее рассказал, что с возрастом сложнее заводить отношения, так как человек с большой долей вероятности уже сталкивался с трудностями. Специалист подчеркнул, что количество потенциальных партнеров быстрее исчерпывается, так как люди зачастую вращаются в одном и том же кругу.

