17 февраля 2026 в 05:35

Любовь или созависимость? 5 признаков, что вы не строите отношения, а спасаете человека

Фото: D-NEWS.ru
Любовь часто путают с созависимостью, особенно когда отношения строятся на идее спасения. Главное отличие в том, что настоящая любовь дает силы, а созависимость забирает. Если вы постоянно чувствуете тревогу за партнера, пытаетесь контролировать его жизнь, решать его проблемы, жертвуете своими интересами, чтобы ему было хорошо, — возможно, вы не в любви, а в ловушке.

Первый признак: вы ощущаете себя ответственным за его настроение, успехи и даже за вредные привычки. Второй: ваша самооценка зависит от того, насколько вы ему нужны и как он вас оценивает.

Третий: вы забываете о своих желаниях, потому что полностью сосредоточены на его потребностях. Четвертый: вы оправдываете его плохое поведение, ищете причины в его травмах, а не в его выборе.

Пятый: вам страшно, что без вас он пропадет, даже если отношения приносят боль.

Спасая другого, мы теряем себя. Любовь же — это союз двух целостных людей, где каждый отвечает за себя, но готов поддержать. Если вы узнали себя, подумайте: вы любите человека или свою роль спасателя? Честный ответ может стать началом пути к здоровым отношениям.

