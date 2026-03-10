Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 09:48

Делаем «грядку здоровья» — 5 многолетников, которые можно добавлять прямо в салат. Полезная зелень, которая растет сама

Фото: D-NEWS.ru
Сейчас все больше огородников делают так называемые грядки здоровья. Это небольшая клумба с полезными многолетними растениями, которые можно срезать все лето и добавлять в салаты. Такая зелень растет практически без ухода, каждый год появляется снова и становится настоящей витаминной грядкой прямо у дома.

Вот несколько многолетников, которые отлично подходят для такой грядки.

1. Щавель. Один из самых неприхотливых многолетников. Листья появляются ранней весной и подходят для салатов, супов и зеленых соусов.

2. Шнитт-лук (лук-резанец). Дает нежные ароматные перья почти все лето. Отлично подходит для салатов, омлетов и холодных закусок.

3. Рукола многолетняя (дикая рукола). Имеет легкий орехово-горчичный вкус. Листья отлично сочетаются с овощами, сыром и мясом.

4. Любисток. Очень ароматная зелень с насыщенным вкусом. Достаточно нескольких листьев, чтобы сделать салат более ярким.

5. Мята. Освежающая зелень, которую часто добавляют в летние салаты, напитки и соусы.

Такая «грядка здоровья» занимает совсем немного места, но все лето дает свежую зелень. А главное — все растения многолетние, поэтому, однажды посадив их, можно много лет собирать полезный урожай прямо со своей грядки.

Ранее мы рассказывали о 10 многолетниках, которые цветут до осени. Клумба будет яркой все лето.

Проверено редакцией
многолетники
салаты
клумба
грядка
сады
огород
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

