Делаем «грядку здоровья» — 5 многолетников, которые можно добавлять прямо в салат. Полезная зелень, которая растет сама

Сейчас все больше огородников делают так называемые грядки здоровья. Это небольшая клумба с полезными многолетними растениями, которые можно срезать все лето и добавлять в салаты. Такая зелень растет практически без ухода, каждый год появляется снова и становится настоящей витаминной грядкой прямо у дома.
Вот несколько многолетников, которые отлично подходят для такой грядки.
1. Щавель. Один из самых неприхотливых многолетников. Листья появляются ранней весной и подходят для салатов, супов и зеленых соусов.
2. Шнитт-лук (лук-резанец). Дает нежные ароматные перья почти все лето. Отлично подходит для салатов, омлетов и холодных закусок.
3. Рукола многолетняя (дикая рукола). Имеет легкий орехово-горчичный вкус. Листья отлично сочетаются с овощами, сыром и мясом.
4. Любисток. Очень ароматная зелень с насыщенным вкусом. Достаточно нескольких листьев, чтобы сделать салат более ярким.
5. Мята. Освежающая зелень, которую часто добавляют в летние салаты, напитки и соусы.
Такая «грядка здоровья» занимает совсем немного места, но все лето дает свежую зелень. А главное — все растения многолетние, поэтому, однажды посадив их, можно много лет собирать полезный урожай прямо со своей грядки.
