Когда готовить сад к зиме, что нужно сделать каждому дачнику

Некоторые ошибочно думают, что поздней осенью дачный сезон заканчивается. На самом деле это самое подходящее время, чтобы подготовить свой огород к холодам. Известные садоводы рассказали NEWS.ru, какие удобрения нужно внести в почву, как ухаживать за деревьями и кустарниками, как правильно укрывать растения и что можно посадить, чтобы собрать урожай уже весной.

Как подготовить почву на даче к зиме

Поздней осенью при подготовке к холодам в землю нужно вносить компост и органические удобрения, которые помогут увеличить плодородие почвы в будущем, рассказал NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Почвы в Московском регионе в основном кислые и слабокислые, что сказывается на состоянии растений. Перевод их в более нейтральные Ph увеличит урожай. Поэтому каждый год в почву вносятся специальные раскислители: доломитовая мука, песчаная зола, известь. Что-то из этого продается в хозяйственных магазинах», — отметил эксперт.

При этом использовать опавшие яблоки и фрукты — падалицу, как удобрения, нужно с осторожностью.

«Падалицу следует закапывать у себя на участке. Сверху нужно добавить слой земли, особенно если используете садовые больные остатки. Они быстро перегнивают, а корни растений эту органику будут использовать. Таким образом, болезни будут „заперты“», — сообщил Туманов.

Туманов также отметил, что можно добавлять в грядку фосфорно-калийные удобрения — скорее всего, они останутся в почве на будущий год.

Зачем нужно ухаживать за деревьями и кустарниками перед зимой

Если осень выдалась сухая, плодовым деревьям необходим влагозарядковый полив. Важно создать запас влаги в почве, который будет использоваться растениями зимой и ранней весной. Садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала, что это нужно делать даже в дождливую осень — считается, что дождей может быть недостаточно, чтобы пропитать всю площадь корневой системы.

«Для полива обычно используют шланг с несильной струей воды. 15 минут поливают с одной стороны дерева, столько же — с другой. Важно делать это примерно в 50 сантиметров от кроны. Если дерево взрослое, то время полива увеличивают», — сказала Самойлова.

По ее словам, если груша, яблоня или слива болели паршой, после полного листопада в ноябре нужно опрыскать кроны и ствол мочевиной.

«После листопада убирают всю опавшую листву для того, чтобы не размножались грибковые болезни», — продолжила Самойлова.

Еще один важный момент — обрезка деревьев и кустарников. Излишнее количество веток мешает солнечным лучам. Света не хватает не только плодам, но и листьям. Без обрезки в следующем году дерево не будет обильно плодоносить. Эксперт посоветовала начинать ее в конце сентября и проводить до наступления ночных температур близких к минус 8. Важно, чтобы после всех действий сосуды дерева успели затянуться и их не погубил будущий мороз.

Почему важно укрывать растения перед зимой

Спасать растения от первых заморозков начинают, когда ночные температуры достигают стабильные минус 4 градуса. Необходимо укрывать все растения, не отличающиеся морозостойкостью, продолжила эксперт. Это крупнолистная гортензия, виноград, розы, рододендроны, скумпия с красными листьями, дельфиниум, некоторые сорта флоксов (например «клеопатра») и многие другие.

«Хочу поделиться простым способом укрытия. Если у вас растет куртинка нивяника (садовая ромашка), выручит пластиковый ящик. Его нужно засыпать сухими листьями, идеально — клена или дуба. Затем ящик нужно перевернуть и накрыть нетканым материалом, ткань надежно прижать. Этот домик для растений я прозвала берлогой», — сообщила Самойлова.

Над розарием нужно устанавливать каркасное укрытие — это поперечные перекладины, сколоченные буквой «Т», продолжила садовод. Вокруг деревьев, таких как магнолия, следует поставить каркас из металлических стержней, обвязать получившийся шалаш нетканым материалом и обвязать веревкой.

Какие растения можно высаживать зимой

Ближе с зиме надо сеять культуры, для которых холод стимулирует успешный рост в дальнейшем, продолжила Самойлова. К ним относятся различные виды клематиса или морозника. Из более привычных — виола, астры.

«Аквилегию я сеяла даже в сугроб в январе! Сделала небольшое углубление в снегу на клумбе, закинула туда семена из пачки и закрыла снегом. Весной, уже забыв об этом, удивилась всходам», — поделилась эксперт.

По ее словам, для поздних посадок на грядке нужно сделать бороздки, высеять семена и закрыть почвой. Рекомендуется сделать это заранее: если температура уйдет в минус и земля «схватится», это будет непросто.

«Укроп, посеянный под зиму, будет крепким и мощным. В теплицу — шпинат. Тогда в середине апреля вы соберете урожай», — рассказала Самойлова.

В ноябре можно посадить клубнику, продолжила садовод. После посадки необходимо накрыть грядку ящиками и нетканым материалом. Также можно сажать пионы или розы.

«Высаживаем их как обычно, затем поливаем, засыпаем сухими листьями, ставим над ними дуги и накрываем тремя-четырьмя слоями нетканого материала плотностью 60 г/м2», — поделилась Самойлова.

Что можно еще сделать при подготовке к зиме: необычные советы

Не надо спешить убирать весь сад под ноль: нужно оставить на грядках немного сухих стеблей и листьев, а в саду — листву у корней деревьев, посоветовал NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. Все это может стать естественным «одеялом» для почвы. Оно удерживает влагу и защищает корни от промерзания.

«А еще в таких укрытиях прячутся полезные насекомые: божьи коровки, жужелицы. Весной они помогут вам в борьбе с вредителями», — напомнил он.

