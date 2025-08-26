Вырастут в песке и даже на бетоне! Весь сад в мини-розочках до октября!

Аквилегия Нора Барлоу — это изысканный махровый сорт аквилегии, который покоряет садоводов своим романтичным видом и неприхотливостью. Растение формирует компактные кусты высотой до 60–80 см с ажурной сизо-зеленой листвой, над которыми возвышаются прочные цветоносы с густомахровыми цветками диаметром 5–6 см. Лепестки окрашены в нежно-розовые тона с контрастными белыми кончиками, что придает им сходство с миниатюрными розами или пионами. Цветение длится с мая по июль, а при своевременном удалении увядших бутонов может повториться в конце лета.

Сорт отличается высокой морозостойкостью (выдерживает до -34 °C), предпочитает полутень, где цветки становятся крупнее, а цветение — продолжительнее. К почвам нетребователен, но лучше развивается на умеренно влажных, рыхлых грунтах. Идеален для групповых посадок в миксбордерах, сочетается с хостами, папоротниками, ирисами и дельфиниумами. Подходит для срезки и создания букетов.

