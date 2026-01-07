Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 03:46

Выстоит в любую непогоду и переживет штормовой ветер: многолетник с множеством преимуществ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы ищете цветок, который сможет выстоять в любую летнюю непогоду и переживет штормовой ветер, садоводы рекомендуют обратить внимание на тысячелистник. Это многолетник с множеством преимуществ.

Его секрет заключается в уникальном строении: тонкие, но очень прочные стебли и упругие цветоносы отлично гнутся под порывами ветра, а не ломаются, как это бывает с более хрупкими растениями. Корневая система тысячелистника хорошо развита и надежно удерживает растение в почве. Помимо ветроустойчивости, он обладает феноменальной засухоустойчивостью.

Посадив его весной на открытом, солнечном месте, вы можете быть уверены, что все лето он будет украшать ваш сад пышными зонтиками соцветий желтых, красных, розовых или белых оттенков. Тысячелистник абсолютно неприхотлив: он не требует частого полива, растет на любой почве и отлично зимует в условиях средней полосы.

Ранее был назван цветок-мечта для дачника выходного дня: посадил, вернулся через месяц — он весь в цвету.

Проверено редакцией
многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США могли выдвинуть Венесуэле требования по России и Китаю
«Пусть будет рядом»: Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Мощные взрывы были слышны в одном из украинских регионов
На Камчатке временно отключат сотовую связь
Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера
Составлен список звезд, ставших родителями в 2025 году
«Женщина невежественна»: в Италии осудили премьера за двойные стандарты
Во время рождественской службы Путин совершил трогательный жест
«Старческий маразм»: в Колумбии жестко раскритиковали Трампа
Срок замены электросчетчиков в России сократили вдвое
В Сети появились художественные зарисовки Мадуро из зала суда
Власти Венесуэлы могут передать США огромные запасы нефти
Фаза Луны сегодня, 7 января: ведем переговоры, начинаем проекты
Перечислены регионы РФ с зарплатой больше 100 тыс. рублей
«Уважительная причина»: солдаты ВСУ вместо штурма пошли на концерт
Стало известно, как Трамп может завладеть Гренландией
Франция поддержала планы Украины на численность ВСУ после конфликта
Зачем Трампу Гренландия: сможет ли он заполучить остров, как повлияет на РФ
Уиткофф сообщил о переговорах с инвесторами для помощи Украине
В США озвучили, на что готова команда Трампа ради мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.