Выстоит в любую непогоду и переживет штормовой ветер: многолетник с множеством преимуществ

Если вы ищете цветок, который сможет выстоять в любую летнюю непогоду и переживет штормовой ветер, садоводы рекомендуют обратить внимание на тысячелистник. Это многолетник с множеством преимуществ.

Его секрет заключается в уникальном строении: тонкие, но очень прочные стебли и упругие цветоносы отлично гнутся под порывами ветра, а не ломаются, как это бывает с более хрупкими растениями. Корневая система тысячелистника хорошо развита и надежно удерживает растение в почве. Помимо ветроустойчивости, он обладает феноменальной засухоустойчивостью.

Посадив его весной на открытом, солнечном месте, вы можете быть уверены, что все лето он будет украшать ваш сад пышными зонтиками соцветий желтых, красных, розовых или белых оттенков. Тысячелистник абсолютно неприхотлив: он не требует частого полива, растет на любой почве и отлично зимует в условиях средней полосы.

