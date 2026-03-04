Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:28

Никаких однолетников: эти многолетники будут радовать пышным цветением с июня до сентября год за годом

Фото: D-NEWS.ru
Ищете многолетник, который будет радовать пышным и ярким цветением все лето без перерыва? Посадите флокс метельчатый — он цветет с июня до сентября, наполняя участок невероятными красками и густым, сладковатым ароматом.

Его крупные соцветия-щитки, собранные из множества мелких звездчатых цветков, поражают разнообразием оттенков: от белоснежных и нежно-розовых до насыщенно-малиновых, сиреневых и даже двухцветных. Флокс неприхотлив, зимует без укрытия, с каждым годом становится все пышнее и отлично растет как на солнце, так и в полутени.

Еще один чемпион по продолжительности цветения — астильба, чьи пушистые метелки украшают сад с июля по август, а ее ажурная листва декоративна весь сезон. Для любителей ярких красок подойдет лилейник гибридный, который выпускает все новые и новые бутоны на протяжении 1-2 месяцев, а некоторые сорта цветут повторно. Никаких однолетников! Эти многолетники будут радовать пышным цветением с июня до сентября год за годом.

Ранее был назван цветок, семена которого можно рассыпать прямо по сугробу: цветы взойдут сами, как только растает снег.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
