Ну что за лисьи хвостики торчат на клумбе: эффектный многолетник без хлопот, который красив даже осенью и зимой

Ну что за лисьи хвостики торчат на клумбе: эффектный многолетник без хлопот, который красив даже осенью и зимой

Иногда в саду появляется растение, которое сразу притягивает взгляд. У этого декоративного злака соцветия такие пушистые и необычные, что издалека они действительно напоминают маленькие лисьи хвостики. Речь о пеннисетуме — одном из самых эффектных декоративных злаков для клумб. Особенно впечатляет сорт «Хамелеон». Его пушистые соцветия могут подниматься почти до 1,5 метра и словно парят над густым пучком листьев. Летом листва насыщенно-зелёная, а ближе к осени постепенно становится жёлто-золотистой, благодаря чему куст выглядит ещё ярче и теплее.

Соцветия появляются в конце лета: длинные мягкие колоски с тёмно-розовым оттенком и светлыми кончиками. На солнце они переливаются серебристым оттенком и создают ощущение лёгкого «дымчатого» облака над клумбой. Пеннисетум ценят ещё и за длительную декоративность. Осенью он становится главным акцентом в цветнике, а зимой сухие пушистые колосья красиво смотрятся на фоне снега и продолжают украшать сад.

По зимостойкости большинство садовых сортов выдерживают морозы примерно до −20–25 °C (5–6 зона зимостойкости). В средней полосе их обычно оставляют зимовать с лёгким укрытием или хорошим слоем мульчи. На одном месте пеннисетум может расти 8–10 лет, постепенно разрастаясь в пышный декоративный куст, который почти не требует ухода.

Ранее мы рассказывали о цветах, которые можно сеять прямо в снег и в проталинки. Летом будете любоваться цветами без рассады и хлопот.