Сею под снег в начале весны — летом клумбы взрываются ковром бело-розовых бусин. Если вы мечтаете о цветке, который сможет пережить ваше долгое отсутствие на даче и встретить вас пышным цветением, идеальным выбором станет многолетняя гвоздика. Ее нежные, словно фарфоровые цветы, собранные в плотные соцветия, создают иллюзию россыпи драгоценных камней на изумрудной листве. Эта красавица абсолютно неприхотлива: не боится засухи, не требует подкормок и зимует без укрытия даже в самые суровые морозы.

Посеянная под зиму, она проходит естественную стратификацию и весной дружно всходит, зацветая уже в первый год. Гвоздика радует глаз с июня до самой осени, образуя плотный ароматный ковер. Вы можете спокойно уехать на месяц-другой, а вернувшись, обнаружите свой сад в полном цвету.

Подарите себе это бесхлопотное чудо — и каждое лето ваш участок будет утопать в нежном облаке из бело-розовых бусин, не требуя от вас почти ничего, кроме восхищения.

