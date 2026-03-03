Гортензии отдыхают: теперь на клумбе — россыпь белоснежных горошин без рассады и хлопот

Гортензии отдыхают: теперь на клумбе — россыпь белоснежных горошин, цветущих всё лето без подкормок. Незабудка многолетняя «альпийская белая» — это нежный и выносливый цветок, который станет настоящей жемчужиной вашего сада.

В отличие от своих голубых сестер, эта белоснежная красавица цветет нежными, словно фарфоровыми горошинами с мая по июль, а при хорошем уходе и до сентября. Но главное её достоинство — удивительная выносливость: она легко переносит суровые зимы, не боится весенних заморозков и отлично чувствует себя как на солнце, так и в полутени.

Посадите её однажды — и она будет радовать вас из года в год, разрастаясь в пышные, аккуратные куртины, усыпанные нежнейшими цветами. Незабудка идеально подходит для создания бордюров, альпийских горок и природных цветников, привнося в сад атмосферу чистоты и свежести. Её не нужно укрывать на зиму, часто поливать или подкармливать — только любоваться и наслаждаться этим белоснежным чудом.

