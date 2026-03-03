Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:00

Гортензии отдыхают: теперь на клумбе — россыпь белоснежных горошин без рассады и хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гортензии отдыхают: теперь на клумбе — россыпь белоснежных горошин, цветущих всё лето без подкормок. Незабудка многолетняя «альпийская белая» — это нежный и выносливый цветок, который станет настоящей жемчужиной вашего сада.

В отличие от своих голубых сестер, эта белоснежная красавица цветет нежными, словно фарфоровыми горошинами с мая по июль, а при хорошем уходе и до сентября. Но главное её достоинство — удивительная выносливость: она легко переносит суровые зимы, не боится весенних заморозков и отлично чувствует себя как на солнце, так и в полутени.

Посадите её однажды — и она будет радовать вас из года в год, разрастаясь в пышные, аккуратные куртины, усыпанные нежнейшими цветами. Незабудка идеально подходит для создания бордюров, альпийских горок и природных цветников, привнося в сад атмосферу чистоты и свежести. Её не нужно укрывать на зиму, часто поливать или подкармливать — только любоваться и наслаждаться этим белоснежным чудом.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД оценили вероятность введения санкций ООН против США из-за Ирана
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.