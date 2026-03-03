Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:35

Что сеять на рассаду в марте 2026 года — полный список по датам

Март — самый горячий месяц для садовода. Световой день уже достаточно длинный, солнце пригревает, и земля в ящиках просыпается быстро. Если в феврале мы только начинали, то в марте наступает время для главных задач.

В первой декаде марта, с 1-го по 10-е число, самое время заняться культурами с тугими всходами и длительным сроком развития. Если вы не успели посеять перец и баклажаны в феврале, сейчас можно посадить только раннеспелые и среднеспелые сорта — поздние уже не успеют отдать урожай в открытом грунте. Также в этот период сеют лук-порей и репчатый лук из семян, а для корневого сельдерея это крайний срок, иначе корнеплод не наберет массу. Сею его сразу в отдельные стаканчики, потому что пикировку он не любит. Физалис — и овощной, и земляничный — можно смело сеять в общий ящик.

Вторая декада, с 10 по 20 марта, — время самого массового посева. Земля уже прогрелась, солнце активно, всходы будут дружными и крепкими. Основная масса сортов томатов идет именно сейчас: высокорослые для теплиц сеем смело, а низкорослые для открытого грунта — в самый раз, чтобы не перерастить рассаду. Также пора сеять ранние и среднеспелые сорта белокочанной и цветной капусты — примерно за 45–50 дней до высадки в грунт.

В третьей декаде, с 20 по 31 марта, наступает время для быстрых культур и цветов-однолетников. Бархатцы, циннии и астры однолетние, посеянные сейчас, взойдут быстро и зацветут в июне — августе. В марте важно не забывать о досветке в пасмурные дни, чтобы рассада не вытянулась. Также приходит время пикировать февральские посевы перцев и баклажанов. В конце марта, если погода позволяет, можно начинать закаливать рассаду капусты, вынося ее на балкон при температуре не ниже +8. И главное — следить за поливом, чтобы избежать черной ножки: поливать только теплой отстоянной водой и умеренно. Главное правило садовода в марте — не спешить, но и не опаздывать.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Как вырастить здоровую рассаду без химии — народные методы обработки семян для максимальной всхожести
Февральские хлопоты на подоконнике: что посеять заранее, чтобы летом собрать урожай
Кидаю семена в талый снег — и с июня по октябрь любуюсь каскадом рубиновых шапок. Многолетник-трудяга для сада
Кинула семена в талый мартовский снег — весной любуюсь изумрудами с золотыми вкраплениями соцветий. Многолетник-талисман
Замачивать семена или нет — мифы и ошибки, которые губят будущий урожай
посевы
дачники
огороды
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
