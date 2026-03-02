Зимняя Олимпиада — 2026
Замачивать семена или нет — мифы и ошибки, которые губят будущий урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие огородники уверены: перед посевом все семена нужно замачивать. На самом деле это распространённое заблуждение может навредить посевному материалу и свести на нет все усилия по выращиванию урожая. Правильная подготовка семян зависит от их вида, размера и природных свойств, а не от привычки.

Семена моркови, укропа и петрушки имеют естественную защитную оболочку, которая предотвращает преждевременное прорастание. Замачивание разрушает её, и если посадка производится в холодную почву, ростки просто погибают. Цветочные семена, такие как бархатцы или календула, теряют эфирные масла с антибактериальными свойствами, что делает растения уязвимыми для болезней.

Инкрустированные и гранулированные семена уже содержат защиту и питательные вещества — дополнительное замачивание бессмысленно. Даже семена тыквы и кабачков хорошо прорастают без воды, а чрезмерное замачивание может вызвать загнивание. Главное правило: наблюдайте за конкретным сортом и соблюдайте инструкции производителя, чтобы сохранить всхожесть и получить здоровые ростки.

Ранее сообщалось, что многие ждут мая, чтобы побелить деревья, превращая это в красивый ритуал, но настоящая польза скрыта в ранней обработке. Опытные садоводы советуют проводить побелку в феврале-марте, сразу после схода снега. Такой подход защищает кору от резких перепадов температуры и предотвращает трещины, сохраняя здоровье деревьев.

