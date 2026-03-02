Зимняя Олимпиада — 2026
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела: простой рецепт и божественный вкус

Фото: D-NEWS.ru
Запекаю грудку прямо с солеными огурцами — такого сочного филе больше никогда не ела! Простой рецепт и божественный вкус.

Секрет сочности именно в соленых огурцах: они отдают мясу свою влагу и рассол во время запекания, делая грудку нежной и пропитанной, а также добавляют пикантную кислинку.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 2-3 соленых огурца, крупная луковица, 3 ст. л. майонеза, 2 ст. л. зернистой горчицы, 2-3 зубчика чеснока, соль, перец, паприка по вкусу.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль на две половинки, слегка отбейте, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Выложите филе на противень, застеленный пергаментом или фольгой. В миске смешайте майонез, зернистую горчицу и выдавленный чеснок до однородности. Смажьте этой смесью каждое филе сверху. Лук нарежьте тонкими полукольцами, соленые огурцы — тонкими кружочками. Выложите лук поверх курицы, затем равномерно распределите огурцы. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до готовности курицы и румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить отбивные «Медвежья лапа»: горячее из обычных продуктов.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
