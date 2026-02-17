Соединяю мясо с картошкой, получаются отбивные «Медвежья лапа»: горячее из обычных продуктов

Соединяю мясо с картошкой, получаются отбивные «Медвежья лапа», где нежнейшая свинина прячется в хрустящей картофельной шубке — чудо-горячее из обычных продуктов!

Вкус получается потрясающе многогранным: сочная, ароматная отбивная внутри сочетается с золотистой, хрустящей корочкой из тертого картофеля снаружи, создавая идеальный дуэт текстур и насыщенного мясного вкуса со специями.

Для приготовления понадобится: 500 г свиной вырезки, 5 крупных картофелины, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, паприка, чесночный порошок по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель натрите на мелкой терке, хорошо отожмите лишний сок. Смешайте его с одним яйцом, мукой, солью. Свинину нарежьте на небольшие стейки толщиной 1,5-2 см, отбейте, натрите смесью специй. На смазанную маслом ладонь выложите порцию картофельной массы, сверху положите отбивную, затем еще картофеля, сформируйте аккуратную «лапу», обжимая края. Обжарьте заготовки на разогретой сковороде с маслом по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Затем переложите на противень и доведите до готовности в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут.

