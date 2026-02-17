Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 18:45

Соединяю мясо с картошкой, получаются отбивные «Медвежья лапа»: горячее из обычных продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединяю мясо с картошкой, получаются отбивные «Медвежья лапа», где нежнейшая свинина прячется в хрустящей картофельной шубке — чудо-горячее из обычных продуктов!

Вкус получается потрясающе многогранным: сочная, ароматная отбивная внутри сочетается с золотистой, хрустящей корочкой из тертого картофеля снаружи, создавая идеальный дуэт текстур и насыщенного мясного вкуса со специями.

Для приготовления понадобится: 500 г свиной вырезки, 5 крупных картофелины, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, паприка, чесночный порошок по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель натрите на мелкой терке, хорошо отожмите лишний сок. Смешайте его с одним яйцом, мукой, солью. Свинину нарежьте на небольшие стейки толщиной 1,5-2 см, отбейте, натрите смесью специй. На смазанную маслом ладонь выложите порцию картофельной массы, сверху положите отбивную, затем еще картофеля, сформируйте аккуратную «лапу», обжимая края. Обжарьте заготовки на разогретой сковороде с маслом по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Затем переложите на противень и доведите до готовности в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут.

Ранее стало известно, как пожарить куриную грудку с соевым соусом и чесноком — 15 минут, и горячее на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Свиные отбивные в воде: рецепт сочного мяса на ужин в золотистом, пышном кляре
Общество
Свиные отбивные в воде: рецепт сочного мяса на ужин в золотистом, пышном кляре
Отбивные в сухарях — это не то. Настоящий венский шницель: с воздушной хрустящей корочкой и тающей телятиной
Общество
Отбивные в сухарях — это не то. Настоящий венский шницель: с воздушной хрустящей корочкой и тающей телятиной
Салат с блинчиками, ветчиной, сыром и грибами — готовим за 20 минут
Семья и жизнь
Салат с блинчиками, ветчиной, сыром и грибами — готовим за 20 минут
Волшебные цветные блины: секрет чернил каракатицы
Семья и жизнь
Волшебные цветные блины: секрет чернил каракатицы
Не устаю готовить, потому что это легко: горячее из картошки и курицы, которую не нужно мариновать
Общество
Не устаю готовить, потому что это легко: горячее из картошки и курицы, которую не нужно мариновать
отбивные
рецепты
горячее
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
Госдеп высказался о сделке с РФ по ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.