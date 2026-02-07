Жарю грудку с соевым соусом и чесноком — всегда получается сочной: 15 минут, и горячее на столе

Жарю куриную грудку с соевым соусом и чесноком — всегда получается сочной и мягкой. С этим рецептом вы не заметите, как пройдет 15 минут, а горячее будет уже на вашем столе.

Этот метод приготовления объединяет быструю обжарку для корочки и последующее томление в ароматном соусе, гарантируя, что даже самая постная грудка не станет сухой.

Вам понадобится: 1 крупная куриная грудка, 3 ст. л. соевого соуса, 2–3 зубчика чеснока, молотый черный перец, паприка, другие любимые специи. Сделайте на поверхности куриной грудки неглубокие диагональные надрезы крест-накрест. Это нужно не для красоты, а чтобы соус лучше проник внутрь и мясо приготовилось равномерно. Грудку посолите, поперчите и обжарьте с каждой стороны по 2–3 минуты до появления золотистой аппетитной корочки. Убавьте огонь до среднего. Влейте в сковороду соевый соус, добавьте пропущенный через пресс чеснок и сухие специи. Аккуратно переверните грудку, чтобы она покрылась соусом. Накройте сковороду крышкой и тушите на маленьком огне 8–10 минут. Периодически можно поливать грудку образующимся соусом. Дайте грудке «отдохнуть» 3–5 минут под крышкой, снятой с огня.

