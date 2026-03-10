На завтрак или ужин: овсянка с жареными томатами — сочетание, которое меняет представление о кашах

На завтрак или ужин: овсянка с жареными томатами — сочетание, которое меняет представление о кашах

Овсянка с жареными томатами — это сочетание меняет представление о кашах. Секрет в том, что помидоры, обжаренные до карамелизации, придают крупе невероятную сочность, легкую кислинку и сладость. Такая овсянка подойдет и на завтрак, и на ужин.

Для приготовления понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 400 г спелых помидоров, 1 зубчик чеснока, 30 г сливочного масла или сыра, соль, перец, оливковое масло, зелень (базилик, петрушка).

Рецепт: помидоры нарежьте дольками. В сотейнике или глубокой сковороде разогрейте растительное масло, добавьте помидоры и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут до мягкости и легкого подрумянивания. Добавьте измельченный чеснок, прогрейте минуту. Всыпьте овсяные хлопья, перемешайте и залейте 2 стаканами горячей воды. Посолите, поперчите. Варите на медленном огне помешивая, 10–15 минут, до готовности каши. Снимите с огня, добавьте сливочное масло или раскрошенный сыр, тщательно перемешайте. Дайте настояться под крышкой 5 минут. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как вместо сырников запечь творожные палочки в духовке.