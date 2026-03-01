Надоело жарить сырники, теперь запекаю творожные палочки в духовке: никакой мороки — простой рецепт

Надоело жарить сырники, теперь запекаю творожные палочки в духовке! Они хороши и в теплом, и в остывшем виде. С ними никакой мороки, рецепт — простой.

Их вкус покоряет сочетанием нежного творога, пикантного сыра и ароматной зелени, а запекание создает аппетитную золотистую корочку снаружи, сохраняя мягкость и сочность внутри.

Для приготовления понадобится: 300 г творога, 1 яйцо, 150 г твердого сыра, 3–4 ст. л. муки, пучок свежей зелени, соль, перец, щепотка паприки по желанию. Творог тщательно разомните вилкой. Сыр натрите на мелкой терке. Зелень мелко порубите. В миске соедините творог, яйцо, тертый сыр, зелень, соль, перец и паприку. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто: масса должна держать форму, но не быть слишком крутой. Присыпьте руки мукой, сформируйте из теста небольшие колбаски толщиной с палец и длиной 7–10 см. Выложите их на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до румяного цвета.

