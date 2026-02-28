Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 15:30

Бабушкин рецепт на новый лад: творожное печенье с воздушным сюрпризом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Все мы помним с детства творожное печенье, которое в народе ласково называют «конвертики» или «треугольники». Но мы предлагаем взглянуть на эту классику по-новому, добавив в нее сюрприз, который превратит обычное печенье в маленькое пирожное. Секрет здесь прост: между слоями творожного теста прячется шапочка из воздушного безе, которая при выпечке карамелизуется и создает контраст хрустящей корочки и нежной кислинки творога.

Для теста возьмите пачку хорошего жирного творога, лучше всего девять процентов, и разотрите его с пачкой сливочного масла комнатной температуры. Масла должно быть 200 г, творога столько же. Когда масса станет однородной, добавьте щепотку соли, ванильный сахар и стакан муки, смешанный с половиной чайной ложки разрыхлителя. Замесите тесто, стараясь не месить его долго, чтобы не развить клейковину — тогда печенье будет особенно нежным. Уберите колобок в холодильник на час, завернув в пленку.

Пока тесто отдыхает, приготовьте сюрприз — белковую начинку. Отделите два белка от желтков и взбейте их с щепоткой соли в крепкую пену. Затем, продолжая взбивать, постепенно добавьте 100 г сахара и взбивайте до состояния плотного, блестящего безе, которое не выпадает из миски, если ее перевернуть.

Тесто раскатайте в пласт толщиной около 0,5 см и вырежьте кружки или квадратики. В центр каждого кусочка выложите чайную ложку безе. Теперь самое сложное — защипнуть края так, чтобы получились треугольники или конвертики, а безе осталось внутри, как секрет. Смажьте верх печенья желтком и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20. Внутри печенья белок испечется, но останется нежным, почти суфле, а тесто станет слоистым и рассыпчатым. Это идеальный вариант для воскресного чаепития, когда хочется уюта и маленького чуда.

  • Совет: если вы боитесь, что белок вытечет при выпечке, убедитесь, что взбили его до состояния, когда миска с пеной спокойно переворачивается вверх дном, и кладите начинку строго в центр, оставляя достаточно теста по краям для надежного защипывания.

Оксана Головина
О. Головина
