Американская классика по-новому: печенье с какао, которое взрывается во рту

Американское шоколадное печенье давно завоевало мир, но в своей классической версии оно часто грешит излишней сладостью. Мы предлагаем вам рецепт, который делает это печенье сложным и благородным.

Начните с того, что 150 г хорошего темного шоколада порубите ножом не в крошку, а на кусочки разного размера — пусть попадаются и мелкие осколки, и довольно крупные фрагменты. В миске смешайте 100 г размягченного сливочного масла с таким же количеством коричневого сахара и 50 г белого. Коричневый сахар даст карамельные ноты и сделает текстуру более влажной и жевательной. Взбивайте масло с сахаром несколько минут до пышности, затем добавьте одно яйцо и чайную ложку ванильного экстракта.

Отдельно просейте 150 г муки с половиной чайной ложки соды и щепоткой соли. Соедините сухие ингредиенты с масляной смесью и быстро перемешайте лопаткой до исчезновения мучных следов. Теперь добавьте рубленый шоколад и, если сможете найти, две столовые ложки какао-бобов — они продаются в кондитерских магазинах и добавляют невероятный хруст и легкую горчинку. Тесто получится довольно мягким, уберите его в холодильник минимум на час, а лучше на ночь, завернув в пленку.

Холодное тесто скатайте в шарики, выложите на противень с пергаментом на большом расстоянии друг от друга — они будут растекаться. Сверху каждый шарик присыпьте парой кристаллов крупной морской соли. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке минут 10–15. Края должны схватиться, а серединка остаться мягкой и чуть влажной. Не передержите! Горячее печенье покажется очень хрупким, дайте ему остыть на противне 5 минут, затем аккуратно переложите на решетку. В идеале оно получается с хрустящими краями, тягучей серединкой и взрывающимися на зубах кусочками шоколада и какао-бобов.

Совет: не открывайте духовку первые 8 минут выпечки, иначе печенье осядет, и вместо идеальной текстуры с тягучей серединкой вы получите плоские сухарики.

