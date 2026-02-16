Шоколадный кекс в банке за 5 минут — готовим в микроволновке с какао. Простой рецепт без включения духовки

Шоколадный кекс в банке за 5 минут — готовим в микроволновке с какао. Простой рецепт без включения духовки

Когда хочется домашнего десерта прямо сейчас — этот рецепт спасает всегда. Мягкий, влажный и очень уютный шоколадный кекс готовится прямо в банке всего за несколько минут, без сложных ингредиентов и долгого ожидания. Идеальный вариант для быстрого чаепития, позднего перекуса или сладкого завтрака.

Ингредиенты: яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., молоко — 3 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., мука — 3 ст. л., какао — 1 ч. л. с горкой, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, молочный шоколад — по вкусу. Для пропитки: молоко комнатной температуры — 2–3 ст. л. Для глазури: растопленный молочный шоколад — по вкусу.

В миске взбивают яйцо с сахаром до однородности, добавляют молоко и растительное масло, перемешивают. Всыпают муку, какао, разрыхлитель и соль, тщательно размешивают до гладкого теста без комочков. Добавляют кусочки шоколада и аккуратно вмешивают. Тесто перекладывают в жаропрочную банку или кружку, заполняя не более чем на две трети объёма. Готовят в микроволновке 3–4 минуты при средней мощности, ориентируясь на свою технику. Горячий кекс слегка поливают молоком для сочности, сверху украшают растопленным шоколадом и подают сразу — нежный десерт готов за считанные минуты.

Ранее мы делились рецептом к Масленице. Торт «Рафаэлло» с творогом: вкуснее не придумаешь.