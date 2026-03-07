Зимняя Олимпиада — 2026
Долго искал рецепт полезного десерта за минуты. Нашел: готовлю в микроволновке — через 5 минут на столе нежная запеканка

Фото: D-NEWS.ru
Этот десерт хорош в двух вариантах. Теплый, только из микроволновки — он нежный, воздушный, почти как суфле. Холодный, после ночи в холодильнике — плотный, влажный, напоминающий чизкейк. Можно подавать с ягодами, с медом или просто так. Каждый раз как новый десерт.

Что понадобится для запеканки

Беру 160 г творога (любой жирности, но лучше мягкого, не зернистого), 1 яйцо, 15 г манной крупы, 50 г банана (примерно половина небольшого банана) и 1 чайную ложку разрыхлителя.

Как я ее готовлю

В глубокую миску выкладываю творог, яйцо, манку и банан. Погружным блендером взбиваю все до абсолютно однородной, гладкой массы без комочков. Оставляю постоять 5 минут, чтобы манка набухла. Затем добавляю разрыхлитель и еще раз перемешиваю. Массу переливаю в подходящую для микроволновки форму (стеклянную или силиконовую). Ставлю в микроволновку на максимальную мощность на 4–5 минут. Время зависит от мощности вашей печи. Если после 5 минут середина кажется сыроватой, можно добавить еще 30 секунд. Готовую запеканку можно есть сразу или остудить и убрать на ночь в холодильник — тогда она станет плотнее и больше похожа на чизкейк. Подаю с ягодами, медом или сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
