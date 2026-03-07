Зимняя Олимпиада — 2026
Готовим панакоту для романтического ужина: просто и быстро

Готовим панакоту для романтического ужина: просто и быстро
Итальянская панакота звучит как приговор для новичка, но на самом деле это самый простой десерт в мире. Он не требует выпекания, сложных манипуляций и дорогих продуктов, а выглядит так, будто вы провели на кухне полдня. Секрет успеха здесь только в одном — дать десерту как следует застыть, а все остальное случится само собой.

Для начала залейте 10 г желатина половиной стакана холодной воды и оставьте набухать. Если используете листовой желатин, просто положите листы в воду. В небольшом ковшике смешайте 200 мл жирных сливок 33% и 100 мл молока, добавьте 80 г сахара и стручок ванили или пакетик ванильного сахара. Поставьте ковшик на средний огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока сахар не растворится, но не доводите до кипения, иначе сливки могут свернуться. Как только появятся первые пузырьки по краям, снимайте с огня. Отожмите набухший желатин от лишней воды и бросьте в горячую сливочную смесь, мешайте до полного растворения желатина, это займет не больше минуты.

Теперь разлейте будущую панакоту по красивым креманкам или бокалам, но не до самого верха, оставьте место для ягодного соуса. Дайте остыть до комнатной температуры, а затем уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на всю ночь. Для соуса возьмите горсть замороженной малины, можно любой другой ягоды, высыпьте в сотейник, добавьте пару ложек сахара и столовую ложку воды. Прогрейте на среднем огне, пока ягоды не пустят сок и сахар не растворится, затем протрите через сито, чтобы избавиться от косточек, и охладите. Готовую панакоту полейте ярко-красным соусом, украсьте свежими ягодами и мятой.

  • Совет: чтобы панакота получилась идеально гладкой, без комочков, никогда не кипятите сливочную смесь с желатином. Желатин добавляйте только в горячую, но не кипящую жидкость и тщательно размешивайте до полного растворения. Если все же образовались комочки, процедите смесь через сито перед разливом по формочкам.

  • Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 186 ккал, белки — 3,2 г, жиры — 10,4 г, углеводы — 20,1 г.

