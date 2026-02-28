Котлеты, которые не отличить от мясных: рецепт из советского прошлого

В этом рецепте есть маленький секрет, который коренным образом меняет структуру капусты, делая ее похожей на нежнейшее суфле.

Кочан капусты весом около 0,5 кг нужно нарезать крупными кусками и отварить в кипящей подсоленной воде до полной мягкости. Не бойтесь переварить — нам нужно, чтобы листья буквально таяли. Откиньте капусту на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. Затем, когда она немного остынет, тщательно отожмите ее руками. Это ключевой момент: чем лучше вы удалите влагу, тем легче будет лепить котлеты. Отжатую капусту мелко порубите ножом, но не в пюре, а в мелкую крошку.

В отдельной миске взбейте два яйца с солью и перцем по вкусу, добавьте пару столовых ложек сметаны или жирных сливок. Соедините яичную смесь с капустой, добавьте пару горстей манной крупы. Манка здесь выступает не только связующим звеном, но и делает текстуру более нежной. Оставьте фарш постоять минут 20, чтобы манка набухла. Когда масса станет пластичной, сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на смеси сливочного и растительного масел до золотистой хрустящей корочки.

Обжарьте мелко нарезанные шампиньоны или лесные грибы с луком до золотистого цвета, посолите, поперчите, добавьте зубчик чеснока и влейте стакан сливок. Проварите пару минут до загустения, добавьте измельченный укроп. Полив этим ароматным сливочно-грибным соусом капустную котлету, вы поймете, что вегетарианская кухня — это вовсе не скучно, а невероятно вкусно и сытно. Хрустящая корочка, нежная начинка и бархатистый соус создают идеальную симфонию вкуса, которая понравится даже убежденным мясоедам.

Совет: если при жарке котлеты разваливаются, значит вы недостаточно тщательно отжали вареную капусту или поторопились и не дали манке набухнуть — дайте фаршу постоять в холодильнике лишний час, и структура станет такой плотной, что котлеты можно будет даже не панировать.

