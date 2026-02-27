Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 04:03

Рыбные котлеты в сметанном соусе — топ-ужин за 20 минут! Проще не бывает, а вкус божественный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые гениальные блюда рождаются из самых простых сочетаний. Рыбное филе, лук, яйцо, зелень — все что нужно для идеальных котлет. Никакого хлеба, никаких размоченных булок, только чистый, честный вкус рыбы. А финальный аккорд — сметанный соус, в котором котлеты томятся в духовке, превращая обычный ужин в нежнейшее гастрономическое удовольствие.

400 г любого рыбного филе (треска, судак, минтай, хек) нарезаю очень мелкими кубиками острым ножом — так котлеты сохранят текстуру и будут особенно сочными. Одну репчатую луковицу и пучок свежей зелени (укроп, петрушка) тоже мелко рублю. Смешиваю рыбу, лук, зелень в миске, добавляю одно яйцо, солю и перчу по вкусу. Тщательно вымешиваю фарш руками. Формирую из фарша небольшие шарики-котлеты, слегка приплющивая их.

На сковороде разогреваю столовую ложку растительного масла и обжариваю котлеты на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки — примерно по 2–3 минуты на сторону. Обжаренные котлеты перекладываю в жаропрочную форму, заливаю 100 г сметаны. При необходимости досаливаю. Отправляю форму в разогретую до 200–220 °C духовку на 12–15 минут, пока сметана не зарумянится и не начнет пузыриться, а котлеты полностью не пропарятся. Подаю горячими, щедро полив сметанным соусом из формы, с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальная жареная рыба с хрустящей корочкой — три секрета, которые знают опытные хозяйки
Общество
Идеальная жареная рыба с хрустящей корочкой — три секрета, которые знают опытные хозяйки
Как очистить магазинную курицу от химии и антибиотиков — проверенные домашние способы
Общество
Как очистить магазинную курицу от химии и антибиотиков — проверенные домашние способы
Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только
Общество
Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только
Секрет тушеной капусты без томатной пасты: нежная и ароматная
Семья и жизнь
Секрет тушеной капусты без томатной пасты: нежная и ароматная
Кокосово-имбирная треска — тайский ужин за 20 минут! Нежнейшая рыба в ароматном соусе с том ям, лаймом и чили
Общество
Кокосово-имбирная треска — тайский ужин за 20 минут! Нежнейшая рыба в ароматном соусе с том ям, лаймом и чили
еда
рецепты
рыба
котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-сотрудник СБУ обвинил Зеленскую в отправке детей на остров Эпштейна
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 февраля
Врач раскрыла, можно ли обратить вспять цирроз печени
Марочко раскрыл, чем заняты российские силы под Харьковом
Пакистан объявил открытую войну афганским талибам
Байден впервые за долгое время появится на публике
Получите — распишитесь: в ВСУ уродуют тела сослуживцев и отправляют родным
Раскрыто, что Зеленский задумал по поводу СБУ
Удар по Кабулу, сотни жертв: что проиходит между Пакистаном и Афганистаном
В Пулково задержали десятки рейсов в разные города
Россия впервые получила высшую награду на конкурсе виноделов в Израиле
Раскрыты потери Афганистана в ходе конфликта с Пакистаном
В Приамурье ввели карантин из-за дикого зверя с бешенством
Преподаватель развеяла расхожее заблуждение о пробном ЕГЭ
У экс-депутата Госдумы арестовали имущество на десятки млрд рублей
Звезду «Трансформеров» обязали вылечиться от зависимостей из-за драки
Британия и Франция завершили подготовку десантников к отправке на Украину
Система пошла вразнос. Верховный суд против Трампа: импичмент не за горами?
Дмитриев нашел связь Клинтон с Эпштейном
Химик ответил, какой стройматериал токсичен для печени
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.