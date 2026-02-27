Рыбные котлеты в сметанном соусе — топ-ужин за 20 минут! Проще не бывает, а вкус божественный

Иногда самые гениальные блюда рождаются из самых простых сочетаний. Рыбное филе, лук, яйцо, зелень — все что нужно для идеальных котлет. Никакого хлеба, никаких размоченных булок, только чистый, честный вкус рыбы. А финальный аккорд — сметанный соус, в котором котлеты томятся в духовке, превращая обычный ужин в нежнейшее гастрономическое удовольствие.

400 г любого рыбного филе (треска, судак, минтай, хек) нарезаю очень мелкими кубиками острым ножом — так котлеты сохранят текстуру и будут особенно сочными. Одну репчатую луковицу и пучок свежей зелени (укроп, петрушка) тоже мелко рублю. Смешиваю рыбу, лук, зелень в миске, добавляю одно яйцо, солю и перчу по вкусу. Тщательно вымешиваю фарш руками. Формирую из фарша небольшие шарики-котлеты, слегка приплющивая их.

На сковороде разогреваю столовую ложку растительного масла и обжариваю котлеты на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки — примерно по 2–3 минуты на сторону. Обжаренные котлеты перекладываю в жаропрочную форму, заливаю 100 г сметаны. При необходимости досаливаю. Отправляю форму в разогретую до 200–220 °C духовку на 12–15 минут, пока сметана не зарумянится и не начнет пузыриться, а котлеты полностью не пропарятся. Подаю горячими, щедро полив сметанным соусом из формы, с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

