Кокосово-имбирная треска — тайский ужин за 20 минут! Нежнейшая рыба в ароматном соусе с том ям, лаймом и чили

Секрет этого блюда — в контрасте. Кокосовое молоко дает бархатистую, сладковатую основу, которая обволакивает каждый кусочек рыбы, делая ее удивительно нежной. А имбирь с чили и чесноком врываются в эту идиллию острыми, жгучими нотами, не давая вкусу стать плоским или скучным. Лайм балансирует все своей кислотой, создавая идеальный, многогранный соус, который хочется выпить ложкой до дна.

500 г филе трески промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и солю с обеих сторон. На сковороде разогреваю немного растительного масла и обжариваю рыбу на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой, аппетитной корочки. Рыбу временно откладываю на тарелку. На той же сковороде на небольшом огне обжариваю 5–6 мелко рубленых зубчиков чеснока, кусочек свежего имбиря (около 2 см), натертый или тонко нарезанный, и 1 измельченный стручок чили (семена можно удалить для меньшей остроты). Через минуту добавляю 1 мелко нарезанную луковицу шалота и жарю, помешивая, еще полторы минуты. Вливаю 400 мл кокосового молока, добавляю цедру и сок одного лайма, столовую ложку пасты том ям, столовую ложку соевого соуса и горсть мелко нарезанного зеленого лука. Перемешиваю и довожу соус до слабого кипения. Возвращаю в сковороду обжаренную треску, погружая ее в соус. Добавляю горсть грибов (шампиньоны или вешенки, нарезанные пластинками). Накрываю крышкой и тушу на самом маленьком огне ровно 7 минут. Подаю треску горячей, щедро полив соусом, с отварным рисом и свежей кинзой.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.