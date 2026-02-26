Сотрудники ФСБ задержали своих «двойников» в Петербурге В Петербурге задержали маскировавшихся под сотрудников ФСБ наркоторговцев

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность наркоторговцев в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «78» со ссылкой на региональное управление службы. По его данным, преступники вымогали крупные суммы у бизнесменов и промышляли наркотиками, при этом используя поддельные удостоверения ФСБ.

«Дублеры» сотрудников спецслужб были задержаны спецназом МВД России. В ходе обысков у них обнаружили не только поддельные удостоверения, но и 10 кг наркотических веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Вымогательство в особо крупном размере» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей, проводятся следственные действия.

