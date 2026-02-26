Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:24

Сотрудники ФСБ задержали своих «двойников» в Петербурге

В Петербурге задержали маскировавшихся под сотрудников ФСБ наркоторговцев

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность наркоторговцев в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «78» со ссылкой на региональное управление службы. По его данным, преступники вымогали крупные суммы у бизнесменов и промышляли наркотиками, при этом используя поддельные удостоверения ФСБ.

«Дублеры» сотрудников спецслужб были задержаны спецназом МВД России. В ходе обысков у них обнаружили не только поддельные удостоверения, но и 10 кг наркотических веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Вымогательство в особо крупном размере» и «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей, проводятся следственные действия.

Ранее главарю Лобненского ОПГ Владимиру Бардину вменили 17 эпизодов хищений денег у бойцов спецоперации в московском аэропорту Шереметьево. Он содержится в СИЗО и не признает вину. Жертвами они в основном выбирали участников СВО, которые следовали через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений.

Санкт-Петербург
МВД
ФСБ
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Россиянин убил соседа из-за долга
Адвокат рассказал, как участникам СВО защищать себя от мошенников
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.