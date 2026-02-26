Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 08:39

Россиян предупредили о новой схеме «угона» Telegram-аккаунтов

МВД: мошенники крадут Telegram-аккаунты под предлогом переноса чата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники стали чаще красть Telegram-аккаунты пользователей под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Такие предложения публикуются в группах, где состоят десятки или даже сотни участников.

В рабочих или локальных чатах — как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, — публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за «замедления работы» чат якобы переносится на новую площадку, — объяснили в ведомстве.

Уточняется, что в реальности ссылка открывает мошеннический бот. Он запрашивает номер телефона и код из СМС под предлогом «подтверждения участия». Это дает злоумышленникам полный доступ к аккаунту жертвы.

Ранее мошенники начали присылать россиянам СМС о якобы взломе аккаунта в «Госуслугах». Как отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, аферисты тем самым провоцируют жертву на обратный звонок или переход по ссылке.

МВД
полиция
мошенники
кражи
аккаунты
Telegram
мессенджеры
