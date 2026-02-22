Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 12:00

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок

Фото: D-NEWS.ru
Герань кроваво-красная — это настоящий король цветника, способный затмить любые капризные петунии. С июня по сентябрь её кусты покрываются пышными шапками ярких соцветий, напоминающих алые всполохи в зелени сада. Её главное достоинство — абсолютная неприхотливость: она растёт на любых почвах, не требует частых поливов и не боится даже палящего солнца.

Никаких подкормок, никаких укрытий на зиму — просто посадил и забыл. При этом герань кроваво-красная не агрессивна, аккуратно разрастается пышными куртинами и не даёт шанса сорнякам. Даже после цветения её резные листья сохраняют декоративность, а осенью приобретают благородный багряный оттенок.

Этот многолетник идеален для бордюров, альпийских горок и природных садов. Посадите её однажды — и каждое лето ваш сад будет пылать живым огнём, не требуя от вас ни капли лишних усилий.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
