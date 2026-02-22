Политолог рассказал, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США

В перспективе представители Демократической партии США могут попытаться заблокировать миротворческие инициативы американского лидера Дональда Трампа, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что это будет возможно при победе демократов на выборах в конгресс.

Не любое решение [Трампа может быть аннулировано], лишь те вопросы, в которых есть столкновение между Трампом и элитой. Там, где взгляды Трампа идентичны с истеблишментом, никаких проблем не будет. В тех случаях, где они как раз сталкиваются, Трампу будут вставлять палки в колеса. Такая борьба идет на уровне элит внутри США. Конгресс может потом попытаться заблокировать [миротворческие] инициативы Трампа без всякого суда, но пока конгресс не под контролем демократов. А когда он будет под их контролем, тогда инициативы Трампа могут быть заблокированы конгрессом, ― объяснил Блохин.

Ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому Трамп превысил свои возможности, вводя импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. В судебном акте подчеркивается, что этот нормативный документ не предоставляет президенту таких прав, поскольку, согласно конституции, исключительная прерогатива устанавливать тарифы принадлежит конгрессу.