20 февраля 2026 в 19:10

Верховный суд США нанес удар под дых торговой политике Трампа

Верховный суд США отменил импортные пошлины Трампа

Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имел законных оснований вводить импортные пошлины, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях, передает агентство Reuters. В решении инстанции указано, что данный нормативный акт не наделяет главу государства такими полномочиями.

Согласно документу, исключительное право на установление тарифов принадлежит Конгрессу США, что закреплено в Конституции страны. Однако Трамп неоднократно заявлял, что может обойтись без согласия законодателей, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Этот акт позволяет президенту после объявления чрезвычайного положения регулировать экономические операции, включая импорт иностранной продукции. Сам Трамп уже отреагировал на решение суда, назвав его позором.

Ранее Трамп подписал указ, разрешающий введение 25% пошлин на товары из стран, которые продолжают торговать с Ираном. Мера направлена на усиление давления на Тегеран и затрагивает любые государства, прямо или косвенно получающие иранские товары или услуги.

Верховный суд США нанес удар под дых торговой политике Трампа
