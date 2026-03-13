ОАЭ бросили вызов Ирану

Истребитель F/A-18 Hornet ВС США во время дозаправки в полете над Дубаем

Отвечая на требование Ирана о закрытии американских военных баз на своей территории, власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) дали отрицательный ответ, заявила дипломат МИД ОАЭ Лана Нуссейбе. Как передает телеканал NBC, ОАЭ и другие страны региона остаются приверженными дипломатическому решению конфликта.

ОАЭ не подчинятся требованиям Ирана о закрытии военных баз США на своей территории, — сказала она.

До этого Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в ОАЭ. Удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

Ранее Вооруженные силы Ирана ударили по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке.

Также стало известно, что Центральное командование ВС США запросило дополнительные эсминцы и корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Несмотря на интенсивные удары по боезапасам Ирана, угроза атак сохраняется, и сопровождение может не начаться еще месяцы.