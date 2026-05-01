«Впервые в истории»: немецкий политик предрек ФРГ государственный кризис Канцлер Альтмайер: Германия может столкнуться с первым с 1949 года госкризисом

Германия может столкнуться с первым с 1949 года государственным кризисом, заявил бывший министр экономики Германии и экс-глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер в интервью Bild. Он отметил, что ранее политические кризисы в стране удавалось преодолевать за счет смены коалиций и формирования новых правительств, однако сейчас таких возможностей может не остаться.

Боюсь, что впервые в моей политической жизни или, вероятно, даже в истории Федеративной Республики Германии с 1949 года мы можем скатиться в государственный кризис... И раньше были правительства, которые сталкивались с трудностями... Однако тогда были альтернативы, — заявил экс-министр.

По словам политика, теперь страна рискует оказаться в состоянии политического паралича. Альтмайер также предупредил, что подобная ситуация может привести к недееспособности государственных институтов и одновременно спровоцировать серьезную экономическую рецессию, сопоставимую или даже более тяжелую, чем кризисы банковского сектора и пандемийный период.

Ранее сообщалось, что Германия рискует столкнуться с нехваткой газа к следующей зиме из-за высоких цен на энергоресурсы на фоне ситуации на Ближнем Востоке. По данным реестра AGSI, на конец апреля хранилища были заполнены лишь на 25,4%, при том что бронирование мощностей не обязывает компании фактически закачивать газ.