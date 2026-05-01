01 мая 2026 в 19:50

«Впервые в истории»: немецкий политик предрек ФРГ государственный кризис

Канцлер Альтмайер: Германия может столкнуться с первым с 1949 года госкризисом

Петер Альтмайер Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Германия может столкнуться с первым с 1949 года государственным кризисом, заявил бывший министр экономики Германии и экс-глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер в интервью Bild. Он отметил, что ранее политические кризисы в стране удавалось преодолевать за счет смены коалиций и формирования новых правительств, однако сейчас таких возможностей может не остаться.

Боюсь, что впервые в моей политической жизни или, вероятно, даже в истории Федеративной Республики Германии с 1949 года мы можем скатиться в государственный кризис... И раньше были правительства, которые сталкивались с трудностями... Однако тогда были альтернативы, — заявил экс-министр.

По словам политика, теперь страна рискует оказаться в состоянии политического паралича. Альтмайер также предупредил, что подобная ситуация может привести к недееспособности государственных институтов и одновременно спровоцировать серьезную экономическую рецессию, сопоставимую или даже более тяжелую, чем кризисы банковского сектора и пандемийный период.

Ранее сообщалось, что Германия рискует столкнуться с нехваткой газа к следующей зиме из-за высоких цен на энергоресурсы на фоне ситуации на Ближнем Востоке. По данным реестра AGSI, на конец апреля хранилища были заполнены лишь на 25,4%, при том что бронирование мощностей не обязывает компании фактически закачивать газ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО сбила более 30 украинских БПЛА за три праздничных часа
Туристы назвали самые любимые небольшие города России
«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев
Весенний снегопад в Москве стал рекордным
Отказ от инъекций, трое детей, мнение об СВО: как живет Ольга Ломоносова
«Что тогда останется?»: журналист высмеял «пророссийский» лексикон Каллас
В США придумали, как ограничить маневры Ирана по урану
Число пострадавших из-за инцидента с вертолетом в Коми возросло
«По-человечески»: Трамп раскрыл отношение к возобновлению войны в Иране
Раскрыты подробности беседы Лаврова и Аракчи об агрессии США в Иране
Миру грозит голод, Трамп «наехал» на НАТО, с МАКСа сняли метку: что дальше
«Они хотят заключить сделку»: Трамп жестко высказался о соглашении с Ираном
Борисов, слухи о рождении сына, новые фильмы: как живет актер Олег Гаас
«Впервые в истории»: немецкий политик предрек ФРГ государственный кризис
Стали известны траты Франции на ближневосточный конфликт
Названа причина крушения вертолета в Коми
Появились подробности новых атак ВСУ на Белгородскую область
Голикова раскрыла, как изменилось пособие для беременных студенток
Аэропорт Сочи закрылся второй раз за сутки
Стало известно, сколько журналистов было убито с начала года по всему миру
Дальше
