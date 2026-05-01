Германия рискует остаться без газа к следующей зиме

Германия рискует столкнуться с нехваткой газа к следующей зиме из-за высоких цен на энергоресурсы на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Der Spiegel. По данным реестра AGSI, на конец апреля хранилища были заполнены лишь на 25,4%, при том что бронирование мощностей не обязывает компании фактически закачивать газ.

Эксперт аналитического центра Bruegel Георг Цахманн предупредил о риске зависимости от поставок сжиженного природного газа и необходимости создать резерв, чтобы избежать внешнего давления. Глава отраслевого объединения Мари-Луиза Вольф в свою очередь добавила, что последствия перебоев поставок, в том числе из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, еще не полностью проявились.

Помимо энергетики, под угрозой оказались и другие отрасли: возможен дефицит керосина, удобрений и медицинских расходников, включая перчатки и маски. В больницах не исключают возвращения к их нормированному распределению.

Ранее стало известно, что средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года.