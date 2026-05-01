01 мая 2026 в 19:39

Появились подробности новых атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков сообщил о ранении водителя при атаке ВСУ на Белгородскую область

Военнослужащий ВСУ
Житель белгородского села Новая Таволжанка пострадал во время атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина получил травму, когда FPV-дрон ударил по его машине. Автомобиль поврежден.

Атаки ВСУ на наш регион не прекращаются. Пострадал мирный житель, — отметил глава региона.

В Шебекино украинские войска атаковали предприятие, вследствие чего складское помещение получило повреждения. В селе Новая Таволжанка выбило стекла дома и разрушило ворота частного дома.

В поселке Красная Яруга также выбило стекла многоэтажки из-за взорвавшегося дрона. В селе Отрадовка под обстрел попал трактор. Похожие повреждения есть в Грайвороне, селах Гора-Подол и Дунайка. В Красном Октябре сгорела «газель», в Нижнем Ольшанце осколками задело легковушку, в Никольском поврежден грузовик, в Нечаевке пробита крыша частного дома.

Кроме того, дроны атаковали предприятие в Казинке — повреждены гараж, три «газели», автобус и легковой автомобиль. В Борисовке удар пришелся по соцобъекту — пострадали фасад, окна и крыша.

Ранее в Херсонской области трое детей пострадали при падении дрона во двор жилого дома. Пострадавшим школьникам от 10 до 15 лет. Власти заверили, что семье окажут всю необходимую помощь.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

Культура

