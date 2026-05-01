Появились подробности новых атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков сообщил о ранении водителя при атаке ВСУ на Белгородскую область

Житель белгородского села Новая Таволжанка пострадал во время атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина получил травму, когда FPV-дрон ударил по его машине. Автомобиль поврежден.

Атаки ВСУ на наш регион не прекращаются. Пострадал мирный житель, — отметил глава региона.

В Шебекино украинские войска атаковали предприятие, вследствие чего складское помещение получило повреждения. В селе Новая Таволжанка выбило стекла дома и разрушило ворота частного дома.

В поселке Красная Яруга также выбило стекла многоэтажки из-за взорвавшегося дрона. В селе Отрадовка под обстрел попал трактор. Похожие повреждения есть в Грайвороне, селах Гора-Подол и Дунайка. В Красном Октябре сгорела «газель», в Нижнем Ольшанце осколками задело легковушку, в Никольском поврежден грузовик, в Нечаевке пробита крыша частного дома.

Кроме того, дроны атаковали предприятие в Казинке — повреждены гараж, три «газели», автобус и легковой автомобиль. В Борисовке удар пришелся по соцобъекту — пострадали фасад, окна и крыша.

Ранее в Херсонской области трое детей пострадали при падении дрона во двор жилого дома. Пострадавшим школьникам от 10 до 15 лет. Власти заверили, что семье окажут всю необходимую помощь.