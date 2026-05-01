«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев

У итальянцев от историй о трагедии в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года волосы встают дыбом, заявила РИА Новости участница трагических событий, активистка «антимайдана» Ольга Игнатьева, ныне проживающая в Италии. Она также считает ужасным, что после тех событий Европа и весь мир промолчали.

Когда я об этом рассказываю итальянцам на встречах, на мероприятиях, показываю фотографии, у них волосы дыбом становятся. А ведь есть еще и видео, которые, да, их попытались удалить, но многие, в частности и я, сохранили. Там ужасно, — сказала она.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что зверства украинских неонацистов не подлежат забвению. По мнению политика, необходимо организовать заседание Международного трибунала в Одесском доме профсоюзов — прямо на месте трагедии 2 мая 2014 года.

Кроме того, в силовых структурах сообщили, что в Одесской области украинские националисты угрожают физической расправой представителям руководства села Яськи. Основанием для угроз стало возложение венков к монументу, установленному в память о героях Великой Отечественной войны.