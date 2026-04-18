В Одесской области украинские националисты угрожают расправиться с представителями администрации села Яськи, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Причиной для угроз стало возложение цветов к мемориалу, установленному в память о героях Великой Отечественной войны.

Жители Украины намеревались организовать памятные мероприятия в честь празднования Дня Победы 9 мая. Однако националисты запрещают одесситам помнить подвиг предков, пытаясь стереть его под страхом физической расправы.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что преступления украинских неонацистов не имеют срока давности. По его словам, нужно провести заседание Международного трибунала над ними в Доме профсоюзов в Одессе — на месте трагедии 2 мая 2014 года.

До этого стало известно, что украинские операторы беспилотников ведут охоту на оставшихся в Красноармейске мирных жителей. В российских силовых структурах проинформировали, что гражданские являются одной из приоритетных целей ВСУ в городе.