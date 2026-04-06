Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 13:44

«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей

ТАСС: украинские операторы БПЛА атакуют оставшихся в Красноармейске жителей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские операторы беспилотников ведут охоту на оставшихся в Красноармейске мирных жителей, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, гражданские являются одной из приоритетных целей ВСУ в городе.

Сейчас противник активно охотится на тех мирных жителей, которые остались в Красноармейске. Речь идет о FPV-дронах, для которых гражданские — это приоритетная цель, — сообщили в силовых структурах.

Ранее председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил, что на Украине с 2014 года идет активная торговля тем, что было награблено в Донбассе. По его словам, украинские националисты забирают имущество граждан целыми машинами.

До этого беженка из Ставков рассказала, что представители украинской организации «Белые ангелы» угрожали жителю ДНР вывезти детей в Болгарию за отказ покинуть дом. По ее словам, активисты также угрожали родителю расправой и призывом в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Общество
ВСУ
Красноармейск
мирные жители
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гражданские — приоритетная цель»: ВСУ устроили охоту на мирных жителей
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.