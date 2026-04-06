Украинские операторы беспилотников ведут охоту на оставшихся в Красноармейске мирных жителей, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, гражданские являются одной из приоритетных целей ВСУ в городе.

Сейчас противник активно охотится на тех мирных жителей, которые остались в Красноармейске. Речь идет о FPV-дронах, для которых гражданские — это приоритетная цель, — сообщили в силовых структурах.

Ранее председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил, что на Украине с 2014 года идет активная торговля тем, что было награблено в Донбассе. По его словам, украинские националисты забирают имущество граждан целыми машинами.

До этого беженка из Ставков рассказала, что представители украинской организации «Белые ангелы» угрожали жителю ДНР вывезти детей в Болгарию за отказ покинуть дом. По ее словам, активисты также угрожали родителю расправой и призывом в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).