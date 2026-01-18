Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 14:49

«Печень прострелим»: беженка сообщила об угрозах украинских «Белых ангелов»

РИАН: украинские активисты из «Белых ангелов» угрожали жителю ДНР

Представители украинской организации «Белые ангелы» угрожали жителю ДНР вывезти детей в Болгарию за отказ покинуть дом, рассказала РИА Новости его дочь, беженка из Ставков. По ее словам, активисты также угрожали родителю расправой и призывом в ТЦК (аналог военкоматов).

Они сказали: «Если вы не вывезете детей, тогда мы приезжаем, забираем только детей без родителей и вывозим в Болгарию». И еще угрожали папе: «Если не вывезешь детей, мы ТЦК направим, мы тебе сейчас печень прострелим», — рассказала она.

Ранее спасенный из Красноармейска Сергей Гуранич рассказал, что представители украинского спецподразделения собирали драгоценности и телефоны на месте гибели мирных жителей в городе. По его словам, мародеры обыскивали уцелевшие квартиры и место трагедии через две недели после удара.

До этого беженка также рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины угрожали застрелить ее за русскую речь. По ее словам, один из солдат также говорил на русском. Он спросил сослуживца, застрелит ли тот и его, после чего боец оставил женщину в покое.

