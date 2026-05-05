Жители Красноармейска рассказали о подлых расправах ВСУ над гражданскими ТАСС: ВСУ расстреливали людей у колодцев с питьевой водой в Красноармейске

Украинские военные намеренно расстреливали мирных жителей Красноармейска, когда те пытались набрать питьевой воды из колодца, рассказала ТАСС эвакуированная из города женщина. По ее словам, бойцы ВСУ намеренно уничтожили в округе все источники, оставив только один на несколько улиц, над которым постоянно дежурили вражеские дроны.

Прямо возле колодцев убивали людей, приходилось нам собираться и хоронить. Украинские военные намеренно уничтожили в округе колодцы, оставив только один на несколько улиц, — рассказала она.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские операторы беспилотников ведут охоту на оставшихся в Красноармейске мирных жителей. По их данным, гражданские являются одной из приоритетных целей ВСУ в городе.

До этого сообщалось, что командование ВСУ использует бывших боевиков «Смерча» для казней украинских военнослужащих. Как уточнил источник в российских силовых структурах, их также задействуют в качестве карательных отрядов против мирных жителей Сумской области.