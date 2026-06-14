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14 июня 2026 в 15:50

Момент крушения Ан-32 ВВС Индии на авиабазе попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Сети появилось видео крушения самолета Ан-32 ВВС Индии. По предварительным данным, у самолета, выполнявшего перевозку грузов, возникли проблемы во время посадки.

По сообщению представителей индийских ВВС, военно‑транспортный самолет Ан‑32, принадлежащий Военно‑воздушным силам Индии, потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Джорхат в штате Ассам (на северо‑востоке страны). Позже стало известно, что в результате инцидента погибло пять военных, а выжил только один летчик. В ВВС Индии уточнили, что для установления точных причин катастрофы назначена специальная комиссия, которая проведет комплексное расследования обстоятельств произошедшего.

До этого в Хорватии самолет Airbus A220 авиакомпании Croatia Airlines не смог взлететь и выкатился на газон. Во время происшествия лайнер задел ограждение турбиной и повредил его.

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