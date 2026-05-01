Раскрыты подробности беседы Лаврова и Аракчи об агрессии США в Иране Лавров и Аракчи обсудили завершение конфликта на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел Ирана и РФ Аббас Аракчи и Сергей Лавров обсудили позиции Тегерана по завершению конфликта с США и Израилем, сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства в соцсетях. Стороны затронули актуальные вопросы, связанные с развитием ситуации в регионе.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обменялся мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу последних позиций и инициатив Исламской Республики Иран по завершению войны и агрессии Соединенных Штатов и сионистского режима, — сообщили в МИД Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не удовлетворен ответом Тегерана на предложения о заключении сделки. По словам американского лидера, Иран хочет договориться, но его вариант ответа не устраивает Белый дом.

Аракчи между тем сообщил, что операция США против Ирана обошлась Вашингтону в $100 млрд (7,4 трлн рублей). По словам министра, косвенные затраты еще выше, а каждое американское хозяйство ежемесячно теряет $500 (37,4 тыс. рублей), и эти расходы продолжают расти.