01 мая 2026 в 19:56

«Они хотят заключить сделку»: Трамп жестко высказался о соглашении с Ираном

Трамп: ответ Ирана по сделке не устраивает США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вашингтон не удовлетворен ответом Тегерана на предложения о заключении сделки, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. По словам американского лидера, Иран хочет договориться, но его вариант ответа не устраивает Соединенные Штаты, передает сайт Белого дома.

Они хотят заключить сделку, но я этим не удовлетворен, — говорится в сообщении.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что затягивание иранского конфликта способно привести к преждевременному окончанию президентских полномочий Трампа. По мнению эксперта, дальнейшее обострение на Ближнем Востоке грозит республиканцам поражением на выборах в конгресс.

Кроме того, Трамп отметил, что сомневается в целесообразности возобновления атак на Иран. Глава государства подчеркнул, что финальное решение по данному вопросу еще не вынесено.

Также президент США написал в соцсети, что Иран не в состоянии достичь договоренностей с Вашингтоном без ядерного соглашения. Американский лидер сопроводил свое сообщение изображением, созданным ИИ: он в солнцезащитных очках и с винтовкой на фоне взрывов и гор.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

