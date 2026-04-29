Названы возможные последствия войны в Иране для Трампа

Продолжение конфликта в Иране может привести к досрочному завершению президентского срока Дональда Трампа, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Так он отреагировал на сообщения об иранских угрозах в адрес американцев «карающим ответом» на морскую блокаду. По его словам, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке чревата поражением республиканцев на выборах в конгресс.

Наращивать эскалацию в виде наземной операции [в Иране] будет политическим самоубийством для Трампа. Он и так имеет самый низкий рейтинг из президентов США этого периода, а тут еще и завершение конфликта, которое будет не в его пользу. Это, конечно, приведет к плачевным для него результатам выборов в конгресс, который будет демократическим. Они могут сделать так, что верхняя и нижняя палата объявит импичмент и завершит досрочно президентство Дональда Трампа, — прокомментировал Кошкин.

Он подчеркнул, что США, используя устаревшие технологии, стремились нанести удар по руководству Ирана, рассчитывая получить все выгоды сразу, однако их попытка не увенчалась успехом. В результате, по словам политолога, у общественности сложилось мнение, что Трамп не понимает, как найти выход из сложившегося положения.

Естественно, Вашингтону нужно идти по пути согласования, то есть закончить [конфликт] и поставить точку за дипломатическим столом. Тогда получается, что это фиксирует проигрыш США. Поэтому Трамп тянет время, чтобы изменить позиции и как-то сделать так, чтобы Штаты усадили Иран и заставили их подписать то, что считают нужным в Белом доме. Но Тегеран уже понимает, что нельзя верить США. К тому же это произошло по вине американцев: они же убили [иранское] руководство. Если оно меняется во время конфликта, как правило, преемник всегда намного жестче относится к противнику, чем его бывший визави, что и получилось, — заключил Кошкин.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от планов бомбить Иран и решил продолжить блокаду судоходства через Ормузский пролив. По информации зарубежных СМИ, президент США хочет лишить Тегеран доходов от продажи нефти.