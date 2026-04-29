Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 18:31

Названы возможные последствия войны в Иране для Трампа

Политолог Кошкин: президентство Трампа может закончиться досрочно из-за Ирана

Подписывайтесь на нас в MAX

Продолжение конфликта в Иране может привести к досрочному завершению президентского срока Дональда Трампа, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Так он отреагировал на сообщения об иранских угрозах в адрес американцев «карающим ответом» на морскую блокаду. По его словам, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке чревата поражением республиканцев на выборах в конгресс.

Наращивать эскалацию в виде наземной операции [в Иране] будет политическим самоубийством для Трампа. Он и так имеет самый низкий рейтинг из президентов США этого периода, а тут еще и завершение конфликта, которое будет не в его пользу. Это, конечно, приведет к плачевным для него результатам выборов в конгресс, который будет демократическим. Они могут сделать так, что верхняя и нижняя палата объявит импичмент и завершит досрочно президентство Дональда Трампа, — прокомментировал Кошкин.

Он подчеркнул, что США, используя устаревшие технологии, стремились нанести удар по руководству Ирана, рассчитывая получить все выгоды сразу, однако их попытка не увенчалась успехом. В результате, по словам политолога, у общественности сложилось мнение, что Трамп не понимает, как найти выход из сложившегося положения.

Естественно, Вашингтону нужно идти по пути согласования, то есть закончить [конфликт] и поставить точку за дипломатическим столом. Тогда получается, что это фиксирует проигрыш США. Поэтому Трамп тянет время, чтобы изменить позиции и как-то сделать так, чтобы Штаты усадили Иран и заставили их подписать то, что считают нужным в Белом доме. Но Тегеран уже понимает, что нельзя верить США. К тому же это произошло по вине американцев: они же убили [иранское] руководство. Если оно меняется во время конфликта, как правило, преемник всегда намного жестче относится к противнику, чем его бывший визави, что и получилось, — заключил Кошкин.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от планов бомбить Иран и решил продолжить блокаду судоходства через Ормузский пролив. По информации зарубежных СМИ, президент США хочет лишить Тегеран доходов от продажи нефти.

США
Иран
Дональд Трамп
Конгресс США
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Александр Ефимов
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.